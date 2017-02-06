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Суд Hanjin Shipping

Еще десять

9 февраля 2017, 11:08 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 67

Судов Hanjin выставлены на продажу

Korea Development Bank, главный кредитор Hanjin Shipping, выставил на продажу 10 судов Hanjin, с тем чтобы вернуть  часть просроченных кредитов, сообщает MarineLink со ссылкой на местные источники.

Потенциальные покупатели должны подать заявки на два контейнеровоза и восемь сухогрузов к 21 февраля.
Ранее южнокорейский суд постановил официально завершить конкурсное производство после того, как пройдет двухнедельный срок обжалования. Поэтому любые варианты финансового оздоровления теперь исключены, что означает ликвидацию компании.

В прошлом году Hanjin Shipping вернул свои суда, приобретенные по банковским кредитам, соответствующим кредиторам. Woori Bank и Export-Import Bank of Korea в прошлом году продали по четыре судна линии.

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