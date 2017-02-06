Еще десять

Судов Hanjin выставлены на продажу

Korea Development Bank, главный кредитор Hanjin Shipping, выставил на продажу 10 судов Hanjin, с тем чтобы вернуть часть просроченных кредитов, сообщает MarineLink со ссылкой на местные источники.

Потенциальные покупатели должны подать заявки на два контейнеровоза и восемь сухогрузов к 21 февраля.

Ранее южнокорейский суд постановил официально завершить конкурсное производство после того, как пройдет двухнедельный срок обжалования. Поэтому любые варианты финансового оздоровления теперь исключены, что означает ликвидацию компании.

В прошлом году Hanjin Shipping вернул свои суда, приобретенные по банковским кредитам, соответствующим кредиторам. Woori Bank и Export-Import Bank of Korea в прошлом году продали по четыре судна линии.