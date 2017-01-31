Всемирный банк в Большом порту
Делегация экспертов посетила ПКТ
7 февраля состоялся уже практически традиционный визит делегации экспертов Всемирного банка в Большой порт Санкт–Петербург». Как рассказали SeaNews в Балтийской таможне, на этот раз делегация побывала на ПКТ.
Во встрече приняли участие заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов, начальник Северо-Западного таможенного управления Александр Гетман, руководители стивидорных компаний и представители бизнес-кругов.
Обсуждались практические вопросы о сроках совершения операций, связанных с прибытием судна, технологических процессов выгрузки и хранения контейнеров, а также сроков совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под избранную таможенную процедуру и проведении различных форм таможенного контроля в Балтийской таможне.
Эксперты Всемирного банка на практике рассмотрели все этапы выпуска таможенной декларации при процедуре импорта и экспорта, ознакомились с технологией автоматической регистрации деклараций на товары.
По информации Балтийской таможни, на сегодняшний день в Балтийской таможне более 86% экспортных деклараций на товары регистрируются автоматически без участия таможенного инспектора.
Также эксперты ознакомились с комплексом программных средств «Портал Морской порт», который в июле 2016 года начал функционировать на всех таможенных постах Балтийской таможни.
В завершение встречи состоялась дискуссия с представителями бизнес-сообщества.
Ежегодно эксперты Всемирного банка по 10 параметрам оценивают простоту ведения предпринимательской деятельности в 189 странах мира. Одним из критериев оценки являются процедурные требования при осуществлении экспорта и импорта товаров при доставке морским транспортом. Учитываются все процедуры с учетом времени, количества необходимых документов и финансовых затрат.
Комментарии
ЦИРК в порту
ФТС тупо загнал в портал "Морской порт" функционал автомобильных пунктов пропуска, предусматривающий предоставление подробной информации о товаре (чего у морских перевозчиков нет и никогда не было) и сверку поданной предварительной информации с бумажными документами при прибытии. При этом достойные люди бюджеты отмыли (при этом не все в ГУИТ ФТС избежали уголовного наказания), об успешных экспериментах отчитались, диссертации защитили. И вдруг все увидели КАК это в действительности "работает" на примере Свободного порта Владивосток.. Что теперь делать? Все принявшие решение начальники на местах.. (см. фото) Остается только тупо стоять на своем и врать до последнего о цифровой экономике, электронной таможне и "комплексе программных средств «Портал Морской порт», который в июле 2016 года начал функционировать на всех таможенных постах Балтийской таможни.".. Бесконечный цирк!
Владимир Юрьевич Коростелев, 09.02.2017 11:42:43
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