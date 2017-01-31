Всемирный банк в Большом порту

Делегация экспертов посетила ПКТ

7 февраля состоялся уже практически традиционный визит делегации экспертов Всемирного банка в Большой порт Санкт–Петербург». Как рассказали SeaNews в Балтийской таможне, на этот раз делегация побывала на ПКТ.

Во встрече приняли участие заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов, начальник Северо-Западного таможенного управления Александр Гетман, руководители стивидорных компаний и представители бизнес-кругов.

Обсуждались практические вопросы о сроках совершения операций, связанных с прибытием судна, технологических процессов выгрузки и хранения контейнеров, а также сроков совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под избранную таможенную процедуру и проведении различных форм таможенного контроля в Балтийской таможне.

Эксперты Всемирного банка на практике рассмотрели все этапы выпуска таможенной декларации при процедуре импорта и экспорта, ознакомились с технологией автоматической регистрации деклараций на товары.

По информации Балтийской таможни, на сегодняшний день в Балтийской таможне более 86% экспортных деклараций на товары регистрируются автоматически без участия таможенного инспектора.

Также эксперты ознакомились с комплексом программных средств «Портал Морской порт», который в июле 2016 года начал функционировать на всех таможенных постах Балтийской таможни.

В завершение встречи состоялась дискуссия с представителями бизнес-сообщества.

Ежегодно эксперты Всемирного банка по 10 параметрам оценивают простоту ведения предпринимательской деятельности в 189 странах мира. Одним из критериев оценки являются процедурные требования при осуществлении экспорта и импорта товаров при доставке морским транспортом. Учитываются все процедуры с учетом времени, количества необходимых документов и финансовых затрат.