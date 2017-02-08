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назначения CMA CGM

От отца к сыну

9 февраля 2017, 10:18 / SeaNews / Елена Гребцова, Юлия Шишова Рейтинг: 125

Смена CEO в CMA CGM

По случаю своего 80-летия Жак Сааде назначил своего сына Родольфа Сааде CEO CMA CGM Group, сообщила компания. Сам Ж.Сааде остается председателем Совета директоров.

«Родольф прекрасно зарекомендовал себя на протяжении многих лет и заслужил доверие как CEO компании. Я уверен, что совместно с Фаридом Салем и Таней Сааде-Зеенни, нашими Executive Officers, наши команды по всему миру продолжат развитие Группы», – заявил Ж.Сааде.

Стоит отметить, что прежде Р.Сааде был Executive Officer. Он начал работать в CMA CGM Group в США в 1994 году, затем работал в Гонконге, после чего вернулся в Марсель, где отвечал за сервисы между портами Северного Китая и Японии. С 1997 по 2000 возглавлял различные линейные направления. В 2009 году отвечал за финансовую реструктуризацию группы. В 2015 и 2016 годах успешно провел сделку по приобретению Neptune Orient Lines (NOL). В апреле прошлого года он вел переговоры с тремя азиатскими конкурентами, завершившиеся подписанием крупнейшего в отрасли соглашения о сотрудничестве.

CMA CGM с самого начала создавалась как семейный бизнес. Ж.Сааде, покинувший Ливан, спасая свою семью от войны, основал Compagnie Maritime d’Affretement (CMA) в Марселе 13 сентября 1978 года. Компания начиналась с одного судна и одной линии между Марселем, Ливорно, Латтакией и Бейрутом. В 1986 году компания вышла за пределы Средиземноморского региона, ее судно впервые прошло через Суэцкий канал. В 1983 году был запущен сервис между Северной Европой и Азией (Сингапуром, Южной Кореей, Японией), в 1992 году был открыт первый коммерческий офис CMA в Китае, в Шанхае. В 1996 году была приобретена CGM, в 2005 году – Delmas, в результате чего в 2006 году CMA CGM вышла на третье место в мировой табели о рангах контейнерных линий.

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