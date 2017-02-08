9 февраля в истории транспортной отрасли

События и факты

1722 год. В Петербурге издан царский указ о высылке 10 тыс. казаков на строительство Ладожского канала и 10 тыс. казаков на строительство Донского канала.

1846 год. Родился Вильгельм Майбах - немецкий автоконструктор и предприниматель, основатель автомобильных компаний «Mercedes» и «Maybach».

1923 год. Совет труда и обороны РСФСР принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации» и «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота». В. И. Ленин подписал постановление о создании Гражданского воздушного флота РСФСР.

1942 год. Пожар на судне «USS Lafayette», бывший французский лайнер «НОРМАНДИЯ».

Во время стоянки на Гудзоне в «Гранд Салоне» команда рабочих была занята разрезанием переборок газовыми горелками. Один из рабочих случайно поджёг кипу спасательных жилетов. На борту тогда не было пожарных, и система пожаротушения была отключена. Через 12 минут нью-йоркские пожарные прибыли на место, но не могли попасть внутрь из-за рабочих, выбегающих из горящего судна. После часа хаоса и суматохи пожарные, наконец, начали тушение огня. Вода, залитая на шлюпочную палубу «Нормандии», стала скапливаться с одной стороны, вызывая опасный крен на правый борт. Проектировщик «Нормандии» Владимир Юркевич прибыл на место аварии и сказал, что есть шанс спасти судно, не дав ему перевернуться, если открыть кингстоны и позволить судну лечь на дно Гудзона. Но его даже не захотели выслушать.

Ночью крен увеличивался. Огонь потух. 10 февраля «Нормандия» медленно опрокинулась на левый борт и осталась лежать у пирса под углом 79°.

Спустя двенадцать дней после пожара было решено, что все помещения будут накачаны воздухом для восстановления плавучести. Но это означало, что все трубы, мачты и надстройка будут срезаны. Вокруг судна были размещены плавучие краны для срезания всех надстроек, труб и мачт. Водолазы запечатали все помещения судна.

В 1943 году судно выровняли и 3 ноября с креном в 2 ° корпус «Нормандии» отбуксировали вниз по Гудзону, где он будет ждать своей судьбы.

Было выдвинуто много предложений насчёт судна. Некоторые хотели преобразовать «Нормандию» в авианосец, но эта идея была оставлена из-за стоимости — было дешевле строить новые. Президент Рузвельт спросил Уильяма Френсиса Гиббса, одного из лучших военно-морских конструкторов страны, можно ли преобразовать «Нормандию» в пассажирский лайнер. После обсуждения планов и стоимости было решено пустить остов судна на металлолом. В октябре 1946 года «Нормандия» была продана Lipsett Inc за 160 000 $.

1946 год. В Таганроге образовано Опытное предприятие морского самолетостроения. Постановлением Совета Министров СССР от 21.06.1946г. завод преобразован в Государственный союзный опытный завод морского самолетостроения (№ 49). В конце июня 1947 г. начались испытания летающей лодки Бе-6. А в марте1949 г подписан акт о передаче ее в серийное производство.

1980 год. Умер Ростислав Евгеньевич Алексеев, инженер-кораблестроитель, главный конструктор судов на подводных крыльях («Ракета», «Метеор», «Комета»), лауреат Ленинской премии. Алексеев разрабатывал катера на подводных крыльях. Они получили космические имена — «Ракета», «Метеор», «Спутник», «Комета», были способны передвигаться по рекам и вдоль морского побережья.