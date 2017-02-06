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фрахтовые ставки Maersk Line ФАС Антимонопольное регулирование Штраф GRI

Maersk договорился с ФАС

9 февраля 2017, 09:31 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 166

Штраф снизят в 50 раз, публикация ставок через российские порты отменяется

Maersk Line и Федеральная антимонопольная служба достигли сегодня соглашения об урегулировании дела, касающегося практики объявления ставок на российском рынке, применявшейся Maersk Line и другими линиями.
Как сообщили SeaNews в Maersk Line, в соответствии с соглашением линия выплатит в порядке урегулирования порядка 230 тыс. долларов, при этом выставленный ранее штраф в размере порядка 12 млн долларов будет аннулирован.

Как отмечают в Maersk, ФАС не обнаружила в деле признаков картельного сговора, однако в соответствии с положениями российского закона «О защите конкуренции» антимонопольный орган первоначально пришел к выводу, что практика объявления ставок Maersk и другими линиями представляет собой сговор некартельного характера.

Дело было открыто в 2013 году, оно касалось практик, которые в иных юрисдикциях являются законными, отмечаются в Maersk; ранее практика публикации GRI была предметом расследования Евросоюза и не была признана нарушением антимонопольного законодательства ЕС.

«Дело касалось уникального положения российского законодательства, которое в других странах не существует. Достигнутое соглашение демонстрирует готовность обеих сторон к поиску решения, которое обеспечило бы ясность в будущем. Мы ценим конструктивный и профессиональный диалог, который мы вели с ФАС по этому вопросу. Мы намерены строго соблюдать все применимые законы и правила и работаем над обеспечением соответствия требованиям», – прокомментировала исход дела Камилла Яйн-Хольтсе, Head of Competition Law Maersk Line.

Согласно предложенному соглашению, Maersk Line принимает на себя обязательство прекратить публичное объявление ставок на грузы, идущие через российские порты. Клиенты линии будут получать информацию о ставках на российских направлениях по электронной почте или на сайте, защищенному паролем.

Maersk Line предложил и намерен подписать добровольное руководство по объявлению ставок. Этот документ будет отражать обязательства, взятые линией перед ФАС, и будет соответствовать тем принципам объявления ставок, которые линия приняла в рамках расследования практики публикации GRI Еврокомиссией.

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