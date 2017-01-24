Судовладелец о похищении российских моряков в Нигерии

Судно шло из Камеруна в Гану

Briese Schiffahrts, владелец судна для генгруза «BBC Caribbean», сообщил детали похищения членов экипажа судна в водах Нигерии.

Как сообщили SeaNews в компании, пиратское нападение произошло 5 февраля около 10-00 по местному времени примерно в 120 морских милях от острова Бонни-Айленд в Гвинейском заливе, когда судно шло в балласте из порта Дуала, Камерун, в порт Тема, Гана.

В результате нападения 8 членов экипажа были похищены. Остальные моряки остались на судне и находятся на пути в безопасное место.

Семьи похищенных проинформированы о случившемся, им сообщается о развитии ситуации, отмечают в компании.

В Briese Schiffahrts сформирована команда, которая в тесном сотрудничестве с властями Германии работает над скорейшим разрешением ситуации, с тем чтобы обеспечить безопасную эвакуацию похищенных членов экипажа.

Отметим, ранее в отдельных сообщениях говорилось, что судно было обстреляно пиратами, однако находившаяся на борту вооруженная охрана смогла отбить нападение. Однако сегодня российское посольство в Нигерии сообщило о похищении восьми членов экипажа – семерых россиян и одного гражданина Украины. В связи с захватом посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных, говорится в сообщении.