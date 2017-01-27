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Финансы Maersk Line

Итоговые показатели Maersk Line за 2016 год

8 февраля 2017, 17:12 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 185

И планы на будущее

Объем перевозок Maersk Line составил по итогам 2016 года 20,8 тыс. TEU – на 9,4% больше, чем годом ранее. Согласно данным отчета A.P.Moller-Maersk, грузопоток вырос на всех трейдах, при этом наиболее существенно вросли объемы на направлении Запад – Восток (+19%) и Север – Юг (+7,3%).

По оценке Maersk Line, глобальный спрос на контейнерные перевозки в 2016 году вырос на 2-3%. При этом после низкой динамики в первой половине года во второй половине темпы роста спроса увеличились, особенно в последнем квартале, отмечают в компании.

Средняя величина фрахтовой ставки в 2016 году была на 18,7% ниже, чем в 2015 году, и составляла 1795 долларов за 40-футовый контейнер.

В результате выручка линии сократилась на 13% до 20,7 млрд долларов, чистый убыток по итогам года составил 376 млн долларов против прибыли 1,3 млрд в 2015 году.

Флот Maersk Line по состоянию на конец 2016 года состоял из 292 собственных судов вместимостью 1,9 млн TEU и 347 зафрахтованных судов вместимостью 1,3 млн TEU, в сумме 3,2 млн TEU, на 9,4% больше, чем на конец 2015 года.

Портфель заказов соответствует 11% действующего флота линии против показателя по отрасли порядка 16%. Всего у Maersk заказано 27 судов суммарной вместимостью 367 тыс. TEU, в том числе 11 мегаконтейнеровозов второго поколения Triple E вместимостью 19,6 тыс. TEU, 9 судов вместимостью 14 тыс. TEU и 7 судов ледового класса вместимостью 3,6 тыс. TEU для внутриевропейского рынка.

В течение первого квартала 2017 года Maersk намерен утилизировать 8 судов класса Panamax, что соответствует примерно 1% вместимости флота линии.

Maersk Line намерен развиваться тремя путями – за счет органического роста, дигитализации и неорганического роста. Органический рост предполагается за счет улучшения клиентского обслуживания и реализации новых решений совместно с другими брендами в составе транспортно-логистического подразделения группы. Дигитализация будет способствовать органическому росту, а также будет генерировать дополнительный рост – и выручку – за счет внедрения новых сервисов и решений. Неорганический рост – это приобретение Hamburg Sued, которое должно получить согласование соответствующих контролирующих органов.

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