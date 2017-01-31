Bahri делает ставку на VLCC

Саудовский оператор рассчитывает стать крупнейшим судовладельцем крупнотоннажных танкеров

Hyundai Heavy Industries (HHI) передала в эксплуатацию Национальной судоходной компании Саудовской Аравии (Bahri) танкер «Amjad» дедвейтом 300 тыс. тонн, сообщает World Maritime News. Длина судна составляет 330 м, ширина – 60 м, валовая вместимость – 160 тыс. тонн.

Судно перейдет в управление Bahri Oil, одного из шести подразделений Bahri, и станет частью многопрофильного флота компании, состоящего из 84 судов.

Как пояснил CEO Bahri Ибрагим Аль-Омар, цель компании – стать крупнейшим мировым владельцем и оператором судов типа VLCC, и «Amjad» уже 37-е судно такого типоразмера.

«Треть нынешнего флота Bahri построена на верфях HHI, строятся еще девять судов типа VLCC, в ближайшие годы осуществится многомиллиардный проект по строительству верфи в Саудовской Аравии, поэтому наше сотрудничество надолго», – отметил президент и CEO Hyundai Heavy Industries М.К. Юн.

Стоит отметить, что в июле 2016 года Bahri, HHI и Lamprell подписали соглашение о строительстве морской верфи в Глобальном морском комплексе короля Салмана Саудовской Аравии. Ожидается, что она будет полностью введена в эксплуатацию к концу 2020 года.