Отчет A.P.Moller-Maersk

Убыток по итогам 2016 года

A.P.Moller-Maersk опубликовал отчет за 2016 год. Группа закончила год с чистым убытком 1,9 млрд долларов против чистой прибыли 925 млн долларов за 2015 год. Как отмечают в группе, на результатах отрицательно сказались потери Maersk Supply Service и Maersk Drilling.

Выручка сократилась с 40,3 млрд долларов до 35,5 млрд долларов, что в основном связано со снижением ставок на контейнерные перевозки и цен на нефть. Операционные расходы снизились на 2,6 млрд долларов вследствие сокращения цен на бункер, с одной стороны, и целенаправленной политике по сокращению расходов, с другой стороны.

Maersk Line завершила год с убытком 376 млн долларов против прибыли 1,3 млрд годом ранее.

APM Terminals сократил прибыль с 654 млн долларов в 2015 году до 438 млн долларов в 2016.

Damco увеличила прибыль с 19 млн долларов в 2015 году до 31 млн долларов по итогам 2016 года.

Maersk Oil получил прибыль 477 млн долларов против убытка 2,1 млрд долларов в 2015 году.

Maersk Drilling получил убыток 694 млн долларов против прибыли 751 млн долларов годом ранее.

Maersk Supply Service закончил 2016 год с убытком 1,2 млрд долларов против прибыли 147 млн долларов в 2015 году.

Maersk Tankers снизил прибыль со 160 млн долларов в 2015 году до 62 млн долларов в 2016.

Прочие бизнесы группы получили по итогам 2016 года убыток 117 млн долларов против прибыли 316 млн долларов годом ранее, что во многом связано с убытком 131 млн долларов в ро-ро бизнесе. При этом показатель 2015 года включал прибыль от продажи Esvagt и акций Danske Bank, отмечают в группе.

«2016 год был сложным в финансовом отношении, неблагоприятная конъюнктура складывалась на всех наших рынках. Однако, это также был год, когда мы приняли решение о существенном преобразовании A.P.Moller-Maersk в будущем. Мы наметили новый курс, которые в течение нескольких ближайших лет сделает A.P.Moller-Maersk компанией, сфокусированной на шиппинге, логистическом и портовом бизнесе, с прицелом на дальнейшее увеличение выручки», – прокомментировал итоги года CEO Maersk Group Сорен Скоу.

Приоритетом в 2017 году остается интеграция транспортно-логистического бизнеса, а также поиск структурных решений по каждому из сегментов нефтяного бизнеса.