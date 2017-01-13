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Авторынок продолжает падение

8 февраля 2017, 14:38 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 58

Минус 46,5% к декабрю 2016 в январе 2017

В первый месяц текущего года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и коммерческих автомобилей составили 77,9 тыс. единиц. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. По сравнению с итогами декабря прошлого года падение более чем значительное – минус 46,5%.

«Если рынок и собирается вырасти в этом году, то январь не показал никакой спешки в этом намерении. После очень медленных первых двух недель покупательская активность заметно и последовательно увеличивалась начиная с середины месяца. Это предполагает, что покупатели приняли продуктовые предложения и цены 2017 года и смирились с новой реальностью. Это является солидной базой, чтобы стартовать в начале весеннего сезона, и с продолжением текущего тренда это должно быть только вопросом времени, когда мы увидим рост по сравнению с предыдущим годом», – прокомментировал результаты председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

В январе в пятерке лидеров произошли изменения. Так, первенство продолжает сохранять за собой Lada, увеличившая объем продаж по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года на 4,9% до 16,3 тыс. автомобилей. На вторую строчку поднялась KIA, сместив тем самым Hyundai на третье место. Продажи KIA в январе выросли на 13,9% – до 10,3 тыс. автомобилей.  В то же время, продажи Hyundai упали на 16,4% по сравнению с январем 2016 года и составили 6,7 тыс. единиц. Четвертую строчку рейтинга занимает Renault, объем продаж данной марки в отчетном месяце увеличился на 3,9% и достиг 5,2 тыс. единиц. В январе 2016 года на пятом месте рейтинга расположились автомобили марки Volkswagen – их было продано 4,6 тыс. – на 2,8% больше, чем в январе годом ранее.

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