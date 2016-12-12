Выборг Ледовая обстановка Ограничения Ледовые ограничения в Выборге 8 февраля 2017, 13:33 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 65 В связи с осложнением фактической ледовой обстановки, ледовым прогнозом и продолжительным периодом с отрицательными температурами ниже 15 градусов Распоряжением капитана морского порта Выборг с 00-00 21 февраля при достижении толщины льда 15-30 см в акватории порта Выборг и на подходах к нему устанавливаются следующие ограничения по режиму ледового плавания: Не допускаются к плаванию во льдах буксирно-баржевые составы и суда без ледового класса,

Суда категории Ice1 допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов,

Суда категории Ice2 и выше допускаются к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно. Оцените статью: 0