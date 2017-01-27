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грузоперевозки

Грузооборот российского транспорта

8 февраля 2017, 12:45 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 112

Итоги 2016 года

По итогам 2016 года перевозки грузов всеми видами транспорта в РФ составили 7,6 млрд тонн. Это на 1,7% больше показателя 2015 года.

По данным Госкомстата РФ, наибольший объем перевозок приходится на автотранспорт – 5,1 млрд тонн, на 1,9% больше, чем было перевезено за 12 месяцев 2015 года.

Перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с 2015 годом выросли на 0,8% до 1,2 млрд тонн, перевозки морским транспортом – на 30,8% до 23,8 млн тонн.

Перевозки трубопроводным транспортом составили порядка 1,1 млрд тонн, что выше показателя прошлого года на 1,6%.

Объем перевозок внутренним водным транспортом за январь-декабрь 2016 года упал на 1,9% до 115,9 млн тонн.

Перевозки воздушным транспортом также снизились на 8,2% и составили чуть более 1 млн тонн.

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