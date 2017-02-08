У «Чукотэнерго» есть все для обеспечения надежного электроснабжения трех судов

Андрей Кузнецов об обеспечении зимовки в Певеке ледокола и двух сухогрузов

В начале января в Певек прибыл караван судов с грузом, необходимым для продолжения строительства береговых гидротехнических сооружений плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). Из-за ледовой обстановки три судна остались на зимовку в заполярном городе: это ледокол «Капитан Драницын», сухогрузы «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск».

- 7 февраля в 20.00 ледокол «Капитан Драницын» - судовладелец ФГУП «Росморпорт» города Мурманска - был подключен к береговым сетям «Чукотэнерго», - рассказал SeaNews генеральный директор «Чукотэнерго» Андрей Кузнецов. - Таким образом, электроснабжение ледокола будет осуществляться от централизованных источников. Это позволит судну надежно пережить зиму и сэкономить собственное дизельное топливо.

АО «Чукотэнерго» также получило заявку от судовладельцев «Синегорска» - это транспортная компания «Северный проект» города Архангельска - на технологическое присоединение. Уже выполнены необходимые работы, проложен кабель, и 9 февраля планируется «запитать» и это судно. Сухогруз «Иоганн Махмасталь», принадлежащий Северному морскому пароходству в Архангельске, еще готовит необходимые документы.

- Для обеспечения судов надежным электроснабжением, - отметил Андрей Кузнецов, - у «Чукотэнерго» есть все необходимое: топливо, резервный запас оборудования. Инициатива подключить судна к нашим береговым сетям шла от Правительства Чукотского автономного округа. В Певеке прошло совещание, провел которое первый заместитель Губернатора округа Леонид Николаев. Капитаны всех судов положительно приняли такое предложение. И все вопросы подключения решались оперативно, в режиме телефонных переговоров.

Была сложность в подключении ледокола «Капитан Драницын». Судно находилось на значительном отдалении от берега – почти 870 метров. Энергетики не могли их подключить по напряжению 0,4. Могли подключить только по шести киловольтам. При этом необходимо было бы дополнительно устанавливать ТП и прокладывать шестикиловольтный кабель, что является уже более сложным мероприятием. В конечном итоге благодаря взаимодействию с капитаном судна, гидрологами, не без помощи морского порта Певек – судно совершило маневр и смогло подойти ближе к берегу, порядка 50 метров. Мы подключили их значительно быстрее и, соответственно, с меньшими затратами.

Стоит отметить, что подобная схема электроснабжения судов – временная, которую надо будет отключать с началом таяния льда.