Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
8 февраля 2017
10:18Зимовать в тепле и со светом
7 февраля 2017
09:407 февраля в истории транспортной отрасли
25 января 2017
13:06Пока вернулись в Певек
26 июня 2009
14:48Спущен на воду последний сухогруз серии «Карелия»SeaNews Club material
11 января 2009
15:38Документы для сухогруза
25 ноября 2008
19:00Будет много кровиSeaNews Club material
19 ноября 2008
19:34Цены на суда падаютSeaNews Club material
22 октября 2008
09:39Сухогрузы направятся в ГолландиюSeaNews Club material
21 октября 2008
16:54"Челси-1" сдан в эксплуатацию (фото)SeaNews Club material
7 октября 2008
16:19"Amesha" спущен на воду SeaNews Club material
Сухогрузы ледоколы Певек Чукотка

У «Чукотэнерго» есть все для обеспечения надежного электроснабжения трех судов

8 февраля 2017, 12:19 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 135

Андрей Кузнецов об обеспечении зимовки в Певеке ледокола и двух сухогрузов

В начале января в Певек прибыл караван судов с грузом, необходимым для продолжения строительства береговых гидротехнических сооружений плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). Из-за ледовой обстановки три судна остались на зимовку в заполярном городе: это ледокол «Капитан Драницын», сухогрузы «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск».

- 7 февраля в 20.00 ледокол «Капитан Драницын» - судовладелец ФГУП «Росморпорт» города Мурманска - был подключен к береговым сетям «Чукотэнерго», - рассказал SeaNews генеральный директор «Чукотэнерго» Андрей Кузнецов. - Таким образом, электроснабжение ледокола будет осуществляться от централизованных источников. Это позволит судну надежно пережить зиму и сэкономить собственное дизельное топливо.

АО «Чукотэнерго» также получило заявку от судовладельцев «Синегорска» - это транспортная компания «Северный проект» города Архангельска - на технологическое присоединение.  Уже выполнены необходимые работы, проложен кабель, и 9 февраля планируется «запитать» и это судно. Сухогруз «Иоганн Махмасталь», принадлежащий  Северному морскому пароходству в Архангельске, еще готовит необходимые документы.

- Для обеспечения судов надежным электроснабжением, - отметил Андрей Кузнецов, - у «Чукотэнерго» есть все необходимое: топливо, резервный запас оборудования. Инициатива подключить судна к нашим береговым сетям шла от Правительства Чукотского автономного округа. В Певеке прошло совещание, провел которое первый заместитель Губернатора округа Леонид Николаев. Капитаны всех судов положительно приняли такое предложение. И все вопросы подключения решались оперативно, в режиме телефонных переговоров.

Была сложность в подключении ледокола «Капитан Драницын». Судно находилось на значительном отдалении от берега – почти 870 метров. Энергетики не могли их подключить по напряжению 0,4. Могли подключить только по шести киловольтам. При этом необходимо было бы дополнительно устанавливать ТП и прокладывать шестикиловольтный кабель, что является уже более сложным  мероприятием. В конечном итоге благодаря взаимодействию с капитаном судна, гидрологами, не без помощи морского порта Певек – судно совершило маневр и смогло подойти ближе к берегу, порядка 50 метров. Мы подключили их значительно быстрее и, соответственно, с меньшими затратами.

Стоит отметить, что подобная схема электроснабжения судов – временная, которую надо будет отключать с началом таяния льда.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Экспертное мнение
8 февраля 2017
12:19У «Чукотэнерго» есть все для обеспечения надежного электроснабжения трех судов
6 февраля 2017
16:51Китай в зоне повышенного внимания
3 февраля 2017
13:59Мультимодальные перевозки на российской почве
2 февраля 2017
10:48Особенности проектной логистики
30 января 2017
14:21Куда лучше инвестировать в 2017 году
27 января 2017
13:20Что ждать от института обязательного предварительного информирования на транспорте?
24 января 2017
10:51Рынок стал более конкурентным
20 декабря 2016
16:39Первая пятилетка SeaGo Line
10:48Поле государственно-частного партнерства дает всходы
8 декабря 2016
11:14Железная дорога как альтернатива морю на маршруте Китай – Европа
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное