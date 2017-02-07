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Смена председателя совета директоров A.P.Moller-Maersk

8 февраля 2017, 11:54 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 145

Уходит в отставку Михаэль Прам Расмуссен

Группа A.P.Moller-Maersk объявила о смене председателя совета директоров. Нынешний председатель, Михаэль Прам Расмуссен, проинформировал совет директоров о том, что покидает свой пост сразу после общего годового собрания акционеров, которое состоится 28 марта.

На его место совет директоров предлагает избрать Джима Хагельманна Снабе.

М.П.Расмуссен входил в совет директоров A.P.Moller-Maersk с 1999 года, в том числе 14 лет возглавлял его в качестве председателя, отметила заместитель председателя совета Ане Маерск-МакКинни Уггла. 
28 марта истекает срок действующих полномочий М.П.Расмуссена как председателя совета директоров. Переизбираться он не намерен.

«В 2016 году мы приняли решение изменить направление развития компании. Теперь, когда завершено формирование новой структуры и сформирована новое руководство во главе с Сореном Скоу, мы готовы к тому, чтобы проводить в жизнь новую стратегию, в центре которой будет развитие транспортно-логистического бизнеса, и к тому, что реализовывать эту стратегию и реагировать на те возможности, которые открывает рынок, будет новое поколение лидеров. Сейчас самое подходящее время для моего ухода с поста председателя совета директоров – и для меня, и для компании», – прокомментировал свою отставку М.П.Расмуссен.

Вместе с М.П.Расмуссеном совет директоров в соответствии с уставом компании покинут другие его члены – Нильс Якобсен, Арне Карлссон, Доротее Блессинг и Нильс Бьорнг Кристиансен. Информация о кандидатах в новый состав совета директоров будет объявлена позднее.

Джим Хагельманн Снабе входит в правление Всемирного экономического форума, является членом Наблюдательных советов SAP SE, Siemens AG, Allianz SE, Danske Bank A/S, Bang & Olufsen A/S.

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