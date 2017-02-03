Опасные гидрометеорологические явления Медленное обледенение судов и дрейф ледяных полей 8 февраля 2017, 11:12 / SeaNews / Рейтинг: 112 Опасные гидрометеорологические явления По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления: В Баренцевом море ветер западный-северо-западный 15-16 м/сек, высота волны 2-4 м, на побережье Мурмана ветер западный-северо-западный, в порывах 15-18 м/сек, высота волны 1,5- 2,5 м;

В Балтийском море юго-восточная часть, ветер восточный 12-17 м/сек, высота волн 0,5-1,5 м;

В Азовском море ветер северо-восточный-восточный 9-14 м/сек, порывы 15-20 м/сек с усилением до 23 м/сек, волнение 1м. Медленное обледенение судов, дрейф ледяных полей. В Керченском проливе ветер северо-восточный-восточный 12-17 м/сек с усилением днем до 15-20 м/сек, волнение 1,3-2, м. Ожидается усиление активного ледообразования. Температура воздуха ночью -10, -12оС;

В Черном море в Новороссийске ожидается северо-восточный-восточный ветер 20-25 м/сек с дальнейшим усилением до 35-38 м/сек. Высота волн 2-3 м. Оцените статью: 0