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Опасные гидрометеорологические явления

Медленное обледенение судов и дрейф ледяных полей

8 февраля 2017, 11:12 / SeaNews / Рейтинг: 112

Опасные гидрометеорологические явления

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

  • В Баренцевом море ветер западный-северо-западный 15-16 м/сек, высота волны 2-4 м, на побережье Мурмана ветер западный-северо-западный, в порывах 15-18 м/сек, высота волны 1,5- 2,5 м;
  • В Балтийском море юго-восточная часть, ветер восточный 12-17 м/сек, высота волн 0,5-1,5 м;
  • В Азовском море ветер северо-восточный-восточный 9-14 м/сек, порывы 15-20 м/сек с усилением до 23 м/сек, волнение 1м. Медленное обледенение судов, дрейф ледяных полей. В Керченском проливе ветер северо-восточный-восточный 12-17 м/сек с усилением днем до 15-20 м/сек, волнение 1,3-2, м. Ожидается усиление активного ледообразования. Температура воздуха ночью -10, -12оС;
  • В Черном море в Новороссийске ожидается северо-восточный-восточный ветер 20-25 м/сек с дальнейшим усилением до 35-38 м/сек. Высота волн 2-3 м.

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