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Происшествия Дальний Восток буксир пробоина

Получил пробоину при швартовке к причалу

8 февраля 2017, 11:03 / SeaNews / Рейтинг: 161

Пострадавших нет

По данным ГМСКЦ, 17 февраля морской буксир «МБ-369» получил пробоину в носовой части о затопленный понтон во время швартовки к причалу лесозавода в Бухте Светлая, Татарский пролив.

Пострадавших нет, разлива горюче-смазочных материалов нет. Заведен пластырь, поступления воды внутрь корпуса нет. Судно удерживает автокран. «МБ-369» принадлежит ОАО «Приморсклеспром», порт приписки Находка.

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