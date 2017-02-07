Получил пробоину при швартовке к причалу

Пострадавших нет

По данным ГМСКЦ, 17 февраля морской буксир «МБ-369» получил пробоину в носовой части о затопленный понтон во время швартовки к причалу лесозавода в Бухте Светлая, Татарский пролив.

Пострадавших нет, разлива горюче-смазочных материалов нет. Заведен пластырь, поступления воды внутрь корпуса нет. Судно удерживает автокран. «МБ-369» принадлежит ОАО «Приморсклеспром», порт приписки Находка.