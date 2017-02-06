Новый жд сервис FESCO

В рамках проекта «Транссиб за 7 дней»

Транспортная группа FESCO открывает новый регулярный железнодорожный сервис FESCO Moscow Shuttle Express (FMS-Express) на направлении Владивосток – Москва – Владивосток в рамках проекта РЖД «Транссиб за 7 суток», сообщили SeaNews в компании. Как подчеркнули в FESCO, это первый сервис в рамках проекта, который предусматривает обратную отправку из Москвы на Дальний Восток.

Первый контейнерный поезд FMS-Express eastbound, сформированный на станции Силикатная Московской железной дороги, прибыл во Владивосток 30 января, FMS-Express (следует в обратном направлении) пришел в Москву 3 февраля 2017 года. Ускоренные поезда будут формироваться в Москве и Владивостоке раз в неделю. В ближайшее время планируется увеличить частоту отправок. Совокупное транзитное время между Силикатной и станцией Владивосток с учетом обработки на станциях составляет порядка 8 суток, время в пути следования по Транссибирской магистрали составляет около 7 суток.

Технология проекта «Транссиб за 7 суток» предполагает ускоренное движение без остановок. Такая схема снижает транзитное время по Транссибирской магистрали с 11 дней, в течение которых FESCO обеспечивает доставку грузов в рамках своих действующих сервисов, до 7 суток. При этом маршрутная скорость увеличивается в среднем с 830 км в сутки до более чем 1000 км в сутки. Кроме того, осуществлению успешного запуска FMS-Express способствовало применение электронного документооборота и предварительного таможенного декларирования отправляемых грузов, отмечают в компании.

FMS-Express встроен в интермодальную цепочку FESCO по доставке внешнеторговых и транзитных грузов через Владивосток по Транссибирской магистрали. Проект «Транссиб за 7 суток» позволяет перевозить грузы с соблюдением сроков доставки, с четкой периодичностью и точностью.

За последние пять лет FESCO отправила по маршруту Владивосток – Москва – Владивосток более 3 тыс. контейнерных поездов. Поезда на этом направлении курсируют на основе ежедневного расписания.