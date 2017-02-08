Зимовать в тепле и со светом

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8 февраля 2017, 10:18 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 147

Будет застрявший на Чукотке караван судов

Ледокол «Капитан Драницын» подключен к береговым электросетям, сообщает пресс-служба правительства Чукотского автономного округа. Судно получило электроэнергию от Чаунской ТЭЦ.

Ожидается, что в ближайшее время специалисты начнут работы по подключению к электроэнергии от Чаунской ТЭЦ сухогруза «Синегорск». Таким образом, электроснабжение двух судов будет осуществляться от централизованных источников.

По словам генерального директора «Чукотэнерго» Андрея Кузнецова, заявка на подключение третьего судна, «Иоганн Махмасталь», также оставшегося зимовать на Чукотке, от судовладельца не поступала. Однако предприятие готово подключить и его. Мощности ТЭЦ хватит на бесперебойное снабжение этих судов. Также А.Кузнецов отметил, что «Капитан Драницын» запросил 300 кВт, а «Синегорск» – до 200 кВт.

Напомним, что в середине январе на выходе из порта Певек каравану судов, доставивших в порт груз для строительства гидротехнических сооружений ПАТЭС, преградил барьер тяжелых льдов. Было принято решение поставить суда на зимовку. Единственный из каравана застрявших судов ледокол «Адмирал Макаров» ушел по направлению к Берингову морю и сейчас находится на временном рейде в бухте Провидения.

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