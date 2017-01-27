Изменения в Кодекс торгового мореплавания

В части ледокольной проводки и ледовой лоцманской проводки по Севморпути военных кораблей

Президент РФ подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации».

Согласно справке Государственно-правового управления, Федеральный закон направлен на определение порядка оплаты услуг по ледокольной проводке и ледовой лоцманской проводке в акватории Северного морского пути военных кораблей, военно-вспомогательных судов и других судов, находящихся в собственности Российской Федерации, собственности субъектов Российской Федерации или эксплуатируемых ими и используемых только для правительственной некоммерческой службы.

Согласно Федеральному закону размер и порядок применения тарифов на указанные услуги устанавливаются в соответствии с правилами, предусмотренными пунктом 5 статьи 51 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, определяющими размер платы за ледокольную проводку судна, ледовую лоцманскую проводку судна в акватории Северного морского пути.

С полным текстом закона можно ознакомиться в прилагаемом файле.