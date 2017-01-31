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8 февраля в истории транспортной отрасли

8 февраля 2017, 09:41 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 114

События и факты

1838 год. Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал свою систему электромагнитного телеграфа.

Морзе, возвращаясь из Европы, от своего попутчика на корабле узнал о воздействии тока на магнит и о его способности мгновенно проходить по длинному проводу. Художник загорелся идеей применить электромагнетизм для передачи сигналов. Морзе не имел глубоких знаний по электротехнике. Но пользуясь подручными приспособлениями, он десять лет целеустремленно трудился над созданием телеграфного аппарата. Его работы увенчались успехом. В 1837 году он впервые продемонстрировал телеграф на специально смонтированной линии длиной в 500 метров. Переданная и принятая телеграмма оказалась нечитаемой. Тогда Морзе меньше чем за полгода придумал код передаваемых сигналов в виде сочетания длинных и коротких. Комбинации точек и тире составили знаменитую азбуку Морзе.

1924 год. Состоялся первый полёт первого советского пассажирского самолёта АК-1 (лётчик А.И. Томашевский).

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