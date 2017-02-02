Газовозы для Сибура

Построены в Южной Корее

В январе этого года в Пусане прошло имянаречение двух газовозов, которые будут использоваться для регулярных круглогодичных перевозок сжиженного углеводородного газа с терминала в Усть-Луге, оператором которого является Сибур. Как сообщили SeaNews в компании, суда получили имена «Навигатор Луга» и «Навигатор Яуза».

Суда зафрахтованы Сибуром по долгосрочному контракту с группой компаний Navigator Gas. Строительство осуществлялось на верфи Hyundai Mipo. По информации Navigator Gas, «Навигатор Луга» был сдан в эксплуатацию 24 января, передача «Навигатора Яуза» ожидается в начале апреля. В Сибуре сообщают, что «Навигатор Луга» должен прийти в порт Усть-Луга в начале марта, «Навигатор Яуза» – в начале мая этого года.

Грузовместимость судов, по данным Сибура, составляет около 23,5 тыс. куб. м, ледовый класс – 1Б, что позволяет осуществлять круглогодичные перевозки из Усть-Луги. По информации Navigator Gas, суда будут работать в основном на региональном трейде на Балтике и в Северо-Западной Европе.

Напомним, сейчас на вывозе сжиженного углеводородного газа с терминала в Усть-Луге задействованы газовозы Совкомфлота «Сибур Воронеж» и «Сибур Тобол», которые зафрахтованы до 2023 года. Сам терминал, запущенный Сибуром в 2013 году, компания позже продала РФПИ и группе инвесторов, оставшись оператором терминала. Дополнительный тоннаж потребовался в связи с тем, что Сибур намерен увеличить отгрузки из Усть-Луги. По данным SeaNews, экспорт СУГ через терминал по итогам 2016 года вырос в сравнении с 2015 годом на 30%.