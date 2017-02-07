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Новороссийский морской торговый порт акции Приватизация

Акции НМТП растут

7 февраля 2017, 16:19 / SeaNews / Лилия Аксенова, Юлия Шишова Рейтинг: 166

В преддверии приватизации

Акции НМТП поднялись почти до пятилетнего пика. Вчера торги на Лондонской бирже закрылись на отметке 8,92 доллара за акцию.

Самый высокий показатель, зафиксированный за последние 5 лет, был зафиксирован в феврале 2013 года, когда акции НМТП торговались по 9,53 доллара.

После падения до 1,45 долларов за акцию в конце января 2015 года ценные бумаги НМТП достаточно последовательно растут в цене.

По прогнозам аналитиков, ближе к приватизации цена акций может дойти до 11 долларов, а некоторые источники оптимистично называют и цифру 15-16 долларов.

Напомним, НМТП вышел на IPO в 2007 году, тогда инвесторы оценили компанию в 4,9 млрд долларов. Акции были размещены по цене 0,2560 доллара за одну ценную бумагу, что соответствовало верхней границе ценового диапазона.

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