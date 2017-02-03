Yang Ming отдаст чужое

12 зафрахтованных судов вернутся владельцам

Yang Ming планирует в период с 2018 по 2020 годы вернуть владельцам 12 зафрахтованных контейнеровозов вместимостью 4,5-5 тыс. TEU. Их заменят 17 новых судов вместимостью по 14 тыс., которые компания примет в эксплуатацию с 2017 по 2019 годы.

Как сообщает Splash 24/7 со ссылкой на Yang Ming, новые суда с повышенной операционной эффективностью позволят сократить операционные расходы на длинных маршрутах.

Стоит отметить, что в январе Yang Ming опубликовала план рекапитализации, который предполагает консолидацию акций, а также вливание капитала от новых инвесторов, которые компания не называет. Компания рассчитывает, что эти меры положительным образом отразятся на ее балансовых показателях.

По итогам четвертого квартала 2016 года Yang Ming увеличил выручку в сравнении с аналогичным периодом 2015 года на 8,5% до 1,01 млрд долларов.