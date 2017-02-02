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назначения

А.Цыденов назначен врио главы Бурятии

7 февраля 2017, 14:55 / SeaNews / Рейтинг: 140

Указом президента

Указом президента РФ временно исполняющим обязанности главы Республики Бурятия до вступления в должность лица, избранного главой Республики Бурятия, назначен заместитель министра транспорта Алексей Цыденов. Сегодня Владимир Путин провел рабочую встречу с А.Цыденовым, сообщает пресс-служба Кремля.

А.Цыденов окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения. С 1998 по 2002 год занимал руководящие посты на предприятиях железнодорожного транспорта, с 2002 по 2004 год был генеральным директором ООО «Дальнефтетранс», с 2004 по 2006 год – генеральным директором ОАО «Дальневосточная транспортная группа», с 2006 по 2009 год занимал должность заместителя директора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Минтранса, с 2009 года – заместителя директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ, с декабря 2011 по июнь 2012 года возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта, в июне 2012 года был назначен заместителем министра транспорта.

Как сообщал ранее SeaNews, в 2009 году А.Цыденов был включен в президентский кадровый резерв.

Фото: пресс-служба Кремля

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