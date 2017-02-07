Кандидаты в совет директоров НМТП
7 февраля 2017, 14:35 / SeaNews / Рейтинг: 222
Утверждены действующим советом директоров компании
Совет директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт» утвердил список кандидатов для избрания в новый состав совета директоров компании на годовом общем собрании акционеров.
В список вошли:
Кандидаты от Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество):
- Виктор Олерский;
- Дмитрий Пристансков;
- Оксана Тарасенко.
От Novoport Holding Ltd.:
- Наталья Изосимова;
- Лейла Маммед Заде;
- Александр Потапушин;
- Максим Гришанин;
- Сергей Андронов;
- Рашид Шарипов.
От «Транснефть-Сервиса»:
- Владимир Каяшев;
- Сергей Хоточкин;
- Екатерина Никитина;
- Сергей Киреев;
- Николай Платонов.
В повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года включены следующие вопросы:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
- О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
- О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
- Избрание членов совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
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