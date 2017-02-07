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Новороссийский морской торговый порт Совет директоров

Кандидаты в совет директоров НМТП

7 февраля 2017, 14:35 / SeaNews / Рейтинг: 222

Утверждены действующим советом директоров компании

Совет директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт» утвердил список кандидатов для избрания в новый состав совета директоров компании на годовом общем собрании акционеров.

В список вошли:

Кандидаты от Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество):

  • Виктор Олерский;
  • Дмитрий Пристансков;
  • Оксана Тарасенко.

От Novoport Holding Ltd.:

  1. Наталья Изосимова;
  2. Лейла Маммед Заде;
  3. Александр Потапушин;
  4. Максим Гришанин;
  5. Сергей Андронов;
  6. Рашид Шарипов.

От «Транснефть-Сервиса»:

  • Владимир Каяшев;
  • Сергей Хоточкин;
  • Екатерина Никитина;
  • Сергей Киреев;
  • Николай Платонов.

В повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года включены следующие вопросы:

  • Утверждение годового отчета Общества.
  • Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  • Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
  • О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  • О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
  • О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
  • Избрание членов совета директоров Общества.
  • Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
  • Утверждение аудитора Общества.

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