Новороссийский морской торговый порт Совет директоров Кандидаты в совет директоров НМТП 7 февраля 2017, 14:35 / SeaNews / Рейтинг: 222 Утверждены действующим советом директоров компании Совет директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт» утвердил список кандидатов для избрания в новый состав совета директоров компании на годовом общем собрании акционеров. В список вошли: Кандидаты от Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество): Виктор Олерский;

Дмитрий Пристансков;

Оксана Тарасенко. От Novoport Holding Ltd.: Наталья Изосимова; Лейла Маммед Заде; Александр Потапушин; Максим Гришанин; Сергей Андронов; Рашид Шарипов. От «Транснефть-Сервиса»: Владимир Каяшев;

Сергей Хоточкин;

Екатерина Никитина;

Сергей Киреев;

Николай Платонов. В повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года включены следующие вопросы: Утверждение годового отчета Общества.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Избрание членов совета директоров Общества.

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Утверждение аудитора Общества. Оцените статью: 0