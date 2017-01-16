Миллионная тонна российской каспийской нефти в КТК

КТК принял первый миллион тонн нефти с российских месторождений на Каспии

Как сообщили SeaNews в компании, 6 февраля на НПС «Комсомольская» в Калмыкии в трубопроводную систему КТК была принята миллионная тонна нефти от ПАО «ЛУКойл».

Нефть с российских месторождений им. Филановского и Корчагина, расположенных на шельфе Каспийского моря, поступает в трубопроводную систему Тенгиз – Новороссийск с 1 октября 2016 года. По информации КТК, планируется, что в 2017 году Консорциум транспортирует около 5,4 млн тонн нефти с данных месторождений.

Отметим, что благодаря запуску ЛУКойлом осенью прошлого года месторождения им. Филановского в российском секторе Каспийского моря российские поставки в КТК увеличатся. Кроме того, ЛУКойл с прошлого года перенаправил в трубопроводную систему КТК нефть с другого каспийского месторождения – им. Ю.Корчагина, которая ранее шла в систему Баку – Тбилиси – Джейхан, что было не очень выгодно с точки зрения экономики, а еще до этого эта нефть отправлялась в порт Махачкала.

Для того, чтобы нефть с обоих месторождений поступала в систему КТК, ЛУКойл построил соединительный трубопровод между месторождениями им. Филановского и Корчагина. Как сообщал ранее ЛУКойл, в планах компании добыть в 2017 году на месторождении им. Филановского 4,4 млн нефти, а к 2019 году выйти на показатель в 6 млн тонн нефти в год.