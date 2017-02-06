64 млн TEU DP World

Суммарный контейнерооборот в 2016 году вырос на 3,2%

По итогам 2016 года контейнерные терминалы в составе DP World обработали 63,7 млн TEU – на 3,2% больше, чем годом ранее.

Наиболее существенно вырос оборот терминалов региона АТР и Индийский субконтинент – на 4,6%, до 29,6 млн TEU. Терминалы региона Северная и Южная Америка и Австралия увеличили перевалку на 4,1% до 7,7 млн TEU, терминалы региона Европа, Ближний Восток и Африка – на 1,4% до 7,7 млн TEU.

В четвертом квартале DP World обработал 16,1 млн TEU – на 6% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

При этом оборот в регионе АТР и Индийский субконтинент увеличился на 9,9% до 7,5 млн TEU, в регионе Европа, Ближний Восток и Африка – на 3,6% до 6,6 млн TEU, в регионе Северная и Южная Америка и Австралия – на 0,7% до 2,05 млн TEU.