Вакансии Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус 7 февраля 2017, 11:42 / SeaNews / Рейтинг: 295 Судовые агенты ООО «Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус» приглашает на работу судовых агентов по обслуживанию грузовых судов. С требованиями к кандидатам и условиями можно ознакомиться в описании вакансии, опубликованном в соответствующем разделе SeaNews. Оцените статью: 2