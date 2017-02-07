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Вакансии

Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус

7 февраля 2017, 11:42 / SeaNews / Рейтинг: 296

Судовые агенты

ООО «Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус» приглашает на работу судовых агентов по обслуживанию грузовых судов.

С требованиями к кандидатам и условиями можно ознакомиться в описании вакансии, опубликованном в соответствующем разделе SeaNews.

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