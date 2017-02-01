Hamburg Sud берет слоты у Maersk
На трейдах Восток – Запад
Maersk Line и Hamburg Süd заключили соглашение о покупке слотов на судах, занятых на трейде Восток – Запад в рамках альянса 2M.
Соглашению предшествовали коммерческие переговоры в преддверии прекращения действия существующих соглашений Hamburg Süd по покупке слотов в связи с изменением структуры глобальных альянсов на рынке контейнерных перевозок.
Соглашение вступает в силу с 1 апреля. Оно распространяется на трейды Азия – Северная Европа, Азия – Средиземноморье, трансатлантический и транстихоокеанский трейды.
Как отметил Chief Operating Officer Maersk Line Сорен Тофт, привлечение дополнительных объемов позволит повысить загрузку судов.
В Maersk подчеркнули, что соглашение не связано с объявленным ранее намерением линии приобрести Hamburg Süd.
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