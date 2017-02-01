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Линейный сервис Maersk Line Hamburg Sud

Hamburg Sud берет слоты у Maersk

7 февраля 2017, 11:05 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 243

На трейдах Восток – Запад

Maersk Line и Hamburg Süd заключили соглашение о покупке слотов на судах, занятых на трейде Восток – Запад в рамках альянса 2M.

Соглашению предшествовали коммерческие переговоры в преддверии прекращения действия существующих соглашений Hamburg Süd по покупке слотов в связи с изменением структуры глобальных альянсов на рынке контейнерных перевозок.

Соглашение вступает в силу с 1 апреля. Оно распространяется на трейды Азия – Северная Европа, Азия – Средиземноморье, трансатлантический и транстихоокеанский трейды.

Как отметил Chief Operating Officer Maersk Line Сорен Тофт, привлечение дополнительных объемов позволит повысить загрузку судов.

В Maersk подчеркнули, что соглашение не связано с объявленным ранее намерением линии приобрести Hamburg Süd.

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