Вакансии Вакансия в компании Kita Logistics (Russia) 7 февраля 2017, 10:32 / SeaNews / Рейтинг: 356 Руководитель офиса в Санкт-Петербурге В связи с открытием офиса в Санкт-Петербурге компания Kita Logistics открывает вакансию руководителя офиса. С требованиями к кандидатам и условиями можно ознакомиться в описании вакансии, опубликованном в соответствующем разделе SeaNews. Оцените статью: 0