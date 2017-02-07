Понедельник день тяжелый

Катер попал под земснаряд, траулер намотал на винт, пожар на борту и затопление

По данным ГМСКЦ, 6 февраля в 10-45 в районе мыса Гвардейский после пересадки людей и перевалки грузов на земснаряд «Marieke» (флаг Люксембург, судовладелец Dreding International LUX) лоцманский катер «Капитан Беляев» (судовладелец ФГУП «Росморпорт», порт приписки Калининград) при отшвартовке попал под кормовой подзор земснаряда. В результате навала на катере сломан кормовой кран ГРП 500 кг. Пострадавших, загрязнения окружающей среды нет, мореходность судов не нарушена.

В 7-30 6 февраля на теплоходе «Князь Донской», судовладелец ООО «АВ Консалтинг Групп», г. Казань, на акватория АО «ССРЗ им. Бутякова», г. Звенигово, по неустановленным причинам возник пожар. Судно находится на отстое с 24 июня 2015 года. В 22-00 пожар был потушен силами МЧС. Пострадавших, разлива нефтепродуктов нет.

В 13-05 6 февраля был остановлен главный двигатель на СРТМ М-0522 «Нимб», и судно легло в дрейф в ожидании буксировки в порт из-за появления посторонних шумов в двигателе, причину которых выявить не удалось. Флаг судна – РФ, порт приписки Мурманск, экипаж – 8 человек, судовладелец ООО «Карелрыба», судно находилось на промысле в Баренцевом море, в 25 милях к северо-востоку от входа в Кольский залив. В 14-40 к аварийному судну вышло спасательное судно «Мурманрыба», судовладелец Северный ЭО АСР. В 23-00 «Мурманрыба» взял М-0522 «Нимб» на буксир и повел его в Мурманск для ремонта. Погода в районе: ветер западный 12 м/сек, море 2-3 метра.

В 20-20 6 февраля во время швартовых операций БМРТ «Бухта Преображения» в результате бесконтрольного стравливания произошла намотка швартовного конца на винторулевую группу. Аварийное судно находится на промысле в Охотском море. Судовладелец – ПАО «Преображенская база тралового флота», пос. Преображение, Приморский край. К аварийному судну следует спасательное судно «Суворовец». Безопасность аварийного судна обеспечивают БАТМ «Капитан Демиденко» и БАТМ «Капитан Колесников». Погода в районе: ветер северо-восточный 7-9 м/сек, море 1-2 м.

В 6-25 7 февраля поступила информация о том, что у причала портового флота Петропавловск-Камчатский обнаружено затопление «МРТК-309». Судно брошено, без экипажа. Капитан порта, инспекторы портового надзора и «МСС Росморречфлота» поставлены в известность. Принимаются меры по устранению затопления.