7 февраля в истории транспортной отрасли

События и факты

1795 год. Порт Хаджибей был переименован в Одессу.

В начале 1760-х годов турки построили крепость в поселении Хаджибей. Во время Русско-турецкой войны в сентябре 1789 года крепость была взята русским войском под командованием генерала Осипа Михайловича Дерибаса.

После войны для укрепления Северного Причерноморья было начато возведение крепостей в Тирасполе и Овидиополе и города-пристани Хаджибея. С этого момента началось бурное развитие города. В мае 1794 года был утвержден проект пристани и города, а в 1795 году новый порт принимал корабли. Началась новая жизнь города как торгового порта. Город превратился в крупнейший внешнеторговый центр. Население города быстро выросло. Получила развитие промышленность. 7 февраля по велению императрицы Екатерины II город-порт был переименован, получив название Одесса. Постепенно город превратился в четвертый по величине город Российской империи.

2012 год. В МЧС Украины поступила информация о том, что в акватории Азовского моря на расстоянии около 50 км восточнее города Бердянск Запорожской области тонет сухогруз «Авак-1» под флагом Панамы.

Сухогруз, который двигался по маршруту Керчь - Ростов-на-Дону, получил пробоину. Экипаж в составе 12 человек сошел на лед. Через три с половиной часа на место катастрофы прибыл вертолет и всех пострадавших моряков взял на борт. К проведению спасательной операции были привлечены вертолёт МЧС Ми-8, катер на воздушной подушке «Марс-700» и ледокол «Капитан Демидов».