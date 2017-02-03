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Логистика Импорт Китай Таможенный бизнес

Китай в зоне повышенного внимания

6 февраля 2017, 16:51 / SeaNews / Рейтинг: 318

Таможенные риски при работе с китайскими товарами

Генеральный директор «Оптимальной логистики» Георгий Властопуло рассказывает о специфике и тонкостях таможенного оформления товаров из Китая

Исходя из нашего опыта, можно сделать вывод, что таможенные органы проявляют намного больше внимания к достоверности декларирования при оформлении импортных товаров из Китая, нежели чем к грузам из других стран.

В недалеком прошлом доля китайских товаров в сером импорте была превалирующей, поэтому к ним всегда было мало доверия. Система управления рисками (СУР) Федеральной таможенной службы определяет меньшие уровни таможенной стоимости для товаров из Китая. Поэтому при сером импорте товаров, например, из Европы страной производителем часто указывают Китай, что позволяет снизить таможенную стоимость и платежи.

Китайские товары в большинстве своем недорогие, что порой заставляет сомневаться, и небезосновательно, в достоверности декларируемой стоимости товара. Нередки случаи, когда сырье, из которого изготовлен товар, стоит дороже самого изделия.

Китайские отправители не сильно дисциплинированы с точки зрения указания реальных физических характеристик груза (веса брутто и нетто) и количественных показателей (количество единиц товара). Плюс-минус 1 тонна – нормальная практика. От веса груза зависит контролируемый индекс таможенной стоимости, а один и тот же товар при поставках по одному контракту с точки зрения статистики таможенных органов может стоить по-разному. Это ведет к дополнительным мерам контроля – таможенным досмотрам груза.

Китай – крупнейший поставщик товаров народного потребления, производители которых зачастую никому не известны и порой не имеют экспортных лицензий. Удостовериться в актуальности и правильности оформленных экспортных документов не представляется возможным, а сверить или получить информацию из свободных источников – нереально.

Все это является факторами срабатывания дополнительных мер таможенного контроля, проявляющихся в виде досмотров груза, взятия проб и образцов, корректировки таможенной стоимости, требований предъявления дополнительных документов и т.д.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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