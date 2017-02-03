Закрытые торги – по пяти судам Hanjin

Серьезный покупатель вне очереди

На продажу выставлены пять судов Hanjin вместимостью по 13 тыс. TEU, построенные в Южной Корее в 2012-2013 годах. Победителя должны объявить 14 февраля, однако, по данным Splash 24/7, одна из линий сделала предложение, от которого вряд ли удастся отказаться.

«Ходят слухи, что появился серьезный покупатель, и непохоже, что будет второй раунд торгов», – цитирует Splash 24/7 свой источник.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Сеульский суд отменил судебную защиту по делу о банкротстве Hanjin. Ожидается, что на следующей неделе компания может объявить себя банкротом.