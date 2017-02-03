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Суд Hanjin Shipping торги

Закрытые торги – по пяти судам Hanjin

6 февраля 2017, 16:16 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 202

Серьезный покупатель вне очереди

На продажу выставлены пять судов Hanjin вместимостью по 13 тыс. TEU, построенные в Южной Корее в 2012-2013 годах. Победителя должны объявить 14 февраля, однако, по данным Splash 24/7, одна из линий сделала предложение, от которого вряд ли удастся отказаться.

«Ходят слухи, что появился серьезный покупатель, и непохоже, что будет второй раунд торгов», – цитирует Splash 24/7 свой источник.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Сеульский суд отменил судебную защиту по делу о банкротстве Hanjin. Ожидается, что на следующей неделе компания может объявить себя банкротом.

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