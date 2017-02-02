Динамика Eurogate

В целом по группе показатели на уровне предыдущего года

По итогам 2016 года суммарный контейнерооборот всех терминалов Eurogate составил 14,6 млн TEU – практически столько же, сколько и в 2015 году. Разница несущественная: +0,4%.

В том числе контейнерооборот в Бремерхафене снизился на 0,6% до 5,5 млн TEU, в Гамбурге – на 0,9% до 2,3 млн TEU, в то время как объем перевалки единственного в Германии глубоководного контейнерного терминала в Вильгельмсхафене вырос на 12,9% до 481,7 тыс. TEU.

В сумме терминалы группы в Германии перевалили столько же, сколько и годом ранее, оборот итальянских терминалов увеличился на 4,6% до 5 млн TEU.

Как отмечают в компании, на обороте группы негативно сказалась разбалансировка рынка контейнерных перевозок во втором полугодии 2016 года. В 2017 год в Eurogate смотрят с оптимизмом, отмечая при этом, что год принесет большие изменения, и работать приходится в условиях жесткой конкуренции.