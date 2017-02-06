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Конференция

Докладчики на ShippingRu2017

6 февраля 2017, 12:24 / SeaNews / Рейтинг: 317

И новые опции для участников

Оргкомитет международной конференции ShippingRu2017, которая состоится 28 февраля 2017 в Москве, опубликовал список подтвержденных докладчиков.

С информацией, чьи выступления ожидаются на конференции, а также о новых возможностях по продвижению своей компании можно ознакомиться в пресс-релизе организаторов в разделе Мероприятия SeaNews.

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