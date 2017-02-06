Конференция Докладчики на ShippingRu2017 6 февраля 2017, 12:24 / SeaNews / Рейтинг: 317 И новые опции для участников Оргкомитет международной конференции ShippingRu2017, которая состоится 28 февраля 2017 в Москве, опубликовал список подтвержденных докладчиков. С информацией, чьи выступления ожидаются на конференции, а также о новых возможностях по продвижению своей компании можно ознакомиться в пресс-релизе организаторов в разделе Мероприятия SeaNews. Оцените статью: 0