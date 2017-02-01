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Ж/д перевозки Усть-Луга Nord Stream ПУЛ транс Северный поток 2

Груз для Северного потока в Усть-Луге

6 февраля 2017, 11:20 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 328

Стальной лист для производства труб

«ПУЛ транс» поделился опытом работы в рамках проекта Nord Stream-2. За первую неделю февраля компания отправила по железной дороге из порта Усть-Луга 201 вагон с широкоформатными стальными листами (1005 листов) для газопровода.

Как рассказали SeaNews в «ПУЛ трансе», в Усть-Лугу стальные листы идут из-за границы, последние три судна были из Антверпена. Для транспортировки на морском плече используются суда открытого типа без подпалубного пространства для удобства погрузки-выгрузки, грузоподъемность каждого – 10 тыс. тонн. Из порта по железной дороге листы везут в Нижегородскую область, на Выкусунский металлургический завод, где из них производят трубы большого диаметра для будущего газопровода.

Всего с начала проекта в октябре 2016 года из Усть-Луги было отгружено более 5 тыс. стальных листов. В январе из Усть-Луги в адрес Выксунского металлургического завода (Горьковская железная дорога) отправлено 294 вагона, груженых стальными листами. Общий объем отправленных грузов по итогам четырех месяцев составил порядка 58 тыс. тонн. До конца 2017 года согласно контракту будет отгружено 180 тыс. тонн стального листа, рассказали SeaNews в «ПУЛ трансе». По планам, срок окончания проекта – май 2018 года.

МПК «Юг-2» закупил для перевалки стального листа и труб большого диаметра специализированную погрузочную технику – вакуумные захватные приспособления Multitool Crane, при использовании которых исключены повреждения поверхности стальных листов (по требованиям грузополучателей, стальные листы, предназначенные для производства труб большого диаметра, не должны иметь даже «заусениц»); гидравлические торцевые захваты для перевалки тяжеловесных труб большого диаметра, специализированный ричстакер с набором эксклюзивных опций для работы со стальными листами и тяжеловесными трубами.

Для транспортировки широкоформатного стального листа используются специализированные платформы, так называемые штрипсовозы, в начале погрузки приводятся в погрузочное (горизонтальное) положение, а по окончании – в транспортное (наклонное) положение. В таком виде, под углом, широкоформатные стальные листы, передвигаются по железной дороге. Работы по подготовке вагонов к погрузке, проверке узлов и реквизитов крепления, собственно креплению груза, приведению вагонов в погрузочное/транспортное положение выполняет «ПУЛ транс».

Как подчеркнули в компании, вагоны-штрипсовозы уходят из Усть-Луги маршрутными, а не повагонными отправками, что ускоряет время доставки и снижает транспортно-логистические затраты при реализации международного проекта.

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