Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 5, 2017

На всех исследуемых трейдах изменения незначительные

На 5-й неделе года и на европейском, и на американском направлении существенных изменений спотовых ставок не произошло.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились на 1,7%, в то же время, ставки на порты средиземноморья выросли на 0,2%.

Ставки на порты западного побережья США снизились по сравнению с 4-й неделей на 0,7%, а на порты восточного побережья — наоборот, повысились на 0,1%.

Ставки из Китая на Персидский залив на прошлой неделе остались без изменений. Ставки на порты Австралии и Новой Зеландии снизились на 1,1%. На южноамериканском направлении ставки опустились на 3,6%.

На внутриазиатском трейде ставки из Шанхая на Сингапур снова стали расти — плюс 1% по сравнению с 4-й неделей года.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка.

Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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