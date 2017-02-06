Происшествие с теплоходом СМП

Вышел из строя главный двигатель

По данным ГМСКЦ, 3 февраля было получено донесение ОАО «Северное морское пароходство» о том, что 1 февраля теплоход СМП «Механик Пятлин» (порт регистрации, экипаж 13 человек) произошла внезапная остановка главного двигателя в Белом море. В этот день судно вышло из рейс из Архангельска в порт Гул (Великобритания) с грузом пилолеса в пакетах в количестве 3814,15 куб. м.

Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Причиной остановки двигателя стало разрушение вала газатурбонагнетателя со стороны компрессорной части. Попытки восстановить работоспособность главного двигателя оказались безуспешными, и судно вынуждено было встать на якорь в ожидании буксировки в Архангельск. Безопасность стоянки судна обеспечивал ледокол «Диксон» ФГУП «Росморпорт».

5 февраля аварийное судно под проводкой ледокола «Диксон» в 1-37 было поставлено к причалу лесозавода №16-17 порта Архангельск.