6 февраля в истории транспортной отрасли

События и факты

1900 год. Первая в истории передача радиосигнала о бедствии на море.

В ноябре 1899 года российский броненосец «Генерал-адмирал Апраксин» напоролся на подводную скалу возле острова Гогланд (недалеко от берегов Финляндии, входившей тогда в состав Российской империи). Чтобы освободить броненосец, требовалось разрушить скалу взрывами. На эту операцию требовалось значительное время. Между тем море вскоре оказалось покрыто льдом, и работы нужно было закончить до весеннего ледохода. Для ускорения спасательной операции требовалась бесперебойная связь с командованием в Петербурге. От Петербурга до ближайшего к месту событий финского города Котка шла телеграфная линия, но до острова Гогланд она не доходила. Было решено использовать беспроводной телеграф системы Попова.

Необходимое оборудование на Гогланд завез ледокол «Ермак». Система заработала не сразу, но к 6 февраля 1900 года удалось установить надежную связь. И в этот же день около другого финского острова – Лавансари – оторвало и унесло в море льдину с 50 рыбаками. Спасти их мог только ледокол. Сообщение об этой трагедии пришло из Петербурга в Котку по телеграфу. Нарочный не смог дойти по льду до Гогланда, где находился «Ермак». И тогда Попов передал приказ «Ермаку» по радио. Ледокол немедленно вышел в море и успешно спас рыбаков. Этот приказ стал первой официальной русской радиограммой.

К апрелю 1900 года броненосец «Апраксин» был успешно снят со скалы. Беспроволочный телеграф доказал свою надежность и был принят на вооружение флота России.

2008 год. В Адриатическом море в 13 милях от побережья Хорватии на судне ро-ро “UND Adriyatik”, зарегистрированном в Турции, произошел пожар. Судно следовало из Стамбула в Триест. На его борту находилось 200 грузовиков и 9 тонн опасного груза. Экипаж, состоявший из 22 человек, и 9 пассажиров были эвакуированы греческим судном “Ikarus Palace”. Четыре человека получили легкие ожоги. Пожар был потушен лишь 9 февраля.