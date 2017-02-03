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Новое слово в судоходстве

3 февраля 2017, 17:22 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 109

Isramax в порту Хайфа

После прибытия «Maersk Elba» в порт Хайфа в морской словарь может добавиться новый термин. Контейнеровоз вместимостью более 13 тыс. TEU, стал самым большим судном, когда-либо заходившим в порты страны.

В порту поэтому назвали судно «Isramax». Длина «Maersk Elba» 366 метров, максимальная осадка – 15, 5 метров.
«Очень важно помнить, что такие крупные суда обслуживаются на доке, который изначально был предназначен для судов вместимостью до 6 тыс. TEU. Теперь мы готовы принимать суда вместимостью 14 тыс. TEU», – цитирует CEO порта Хайфа Менди Зальцмана Splash 24/7.

Последнее поколение 18-тысячников израильские порты пока принимать не могут.

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