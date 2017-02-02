Обзор мирового рынка бункеровки. 5 неделя 2016

В Санкт-Петербурге подешевели мазуты и подорожал газойль

На пятой неделе года в исследуемых портах отмечена достаточно разноплановая динамика цен на бункерное топливо. В Роттердаме IFO 180 и IFO 380 подорожали по сравнению прошлой неделей одинаково на 0,3% до $300 и $318 соответственно.