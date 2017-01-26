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Судостроение Реструктуризация

Nagasaki и Shimonoseki - отделить

3 февраля 2017, 17:01 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 98

В Mitsubishi Heavy Industries идет реструктуризация

Mitsubishi Heavy Industries (MHI), в которой сейчас проходит реструктуризация, предполагает отделить дивизион коммерческого судостроения, сообщает Splash 24/7.

Президент компании Шуничи Миянака отметил, что выделение части бизнеса может произойти уже в июле. Оно затронет две верфи – в Нагасаки и Шимоносеки, а также конструкторские бюро.

По словам Ш.Миянака, группа будет реструктуризирована в четыре новых подразделения. Это второе крупное преобразование с момента его вступления в должность в 2013 году.

На этой неделе MHI сменила руководителя верфи Нагасаки, одновременно занимавшего должность президента судостроительного подразделения MHI. Вместо него был назначен Кодзи Окура, глава подразделения судостроительного дивизиона материнской компании.

Также MHI выделит бизнес по производству морских дизельных двигателей и переведет операции в Kobe Diesel, которая давно работает по лицензии MHI.

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