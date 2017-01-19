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ФАС оштрафовала линии по делу о сговоре

3 февраля 2017, 15:50 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 234

Комментарий Maersk

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Maersk и еще 4 иностранные компании за картельный сговор на рынке контейнерных перевозок РФ, сообщили РИА Новости со ссылкой на начальника управления ФАС по борьбе с картелями Андрея Тенишева. Общая сумма штрафа со всех пяти компаний составила 1,5 млрд рублей.

По данным SeaNews, помимо Maersk, под штраф попали также OOCL, CMA CGM, Evergreen и Hyundai Merchant Marine.

Как пояснили SeaNews в транспортно-логистическом дивизионе Maersk, решение касается дела, открытого в 2013 году. В соответствии с положениями Закона РФ «О защите конкуренции» Федеральная антимонопольная служба пришла к заключению, что практика публикации ставок, применявшаяся Maersk Line и другими судоходными линиями, является сговором некартельного характера.

«Мы принимаем во внимание решение ФАС, которые было принято в соответствии с обязательными процедурными требованиями. Мы подали апелляцию на решение по основному делу и на процедурное решение, поскольку не согласны с тем, что какими бы то ни было действиями нарушали российское законодательство», – подчеркнул официальный представитель компании.

«Мы по-прежнему уверены, что наилучшим решением будет внесудебное урегулирование вопроса. Мы намерены продолжать конструктивные переговоры с ФАС, которые мы в настоящее время ведем по этому вопросу. До окончания этих переговоров мы не будем давать дальнейших комментариев».

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