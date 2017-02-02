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Логистика FM Logistic Мультимодальный сервис

Мультимодальные перевозки на российской почве

3 февраля 2017, 13:59 / SeaNews / Рейтинг: 237

FM Logistic о темпах развития и особенностях применения мультимодальных схем в России

Дмитрий Суховерша, руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic

Развитие мультимодальных перевозок в РФ наблюдается, но темпы развития невысоки. Мультимодальные схемы доставки товаров востребованы только там, где использование автоперевозок нерентабельно.

К сожалению, в РФ до сих пор практикуется перевозка грузов автотранспортом на расстояния более 2000-3000 км, в то время как в США, Канаде, Европе на таких расстояниях давно уже используются мультимодальные схемы, включающие комбинации железнодорожного, автомобильного и морского видов транспорта. Они позволяют экономить на транспортных расходах, тем самым стимулируя развитие производственных и сбытовых компаний.

В РФ недостаточно развита транспортная инфраструктура, поэтому отсутствие конкурентов у РЖД и зачастую отсутствие альтернативных автотранспорту путей доставки грузов сказывается на стоимости перевозки.
Сложности, как правило, связаны с труднодоступностью или сезонной доступностью пунктов, а также с фактическим монополизмом транспортных компаний в удаленных регионах, либо в сроках доставки.

Большие расстояния также отражаются на стоимости автодоставки. Так, прогнозируемое увеличение тарифа системы взимания платы с грузовых автомобилей "Платон", очевидно, негативно скажется на ценах автоперевозчиков, и в конечном результате на стоимости товаров для потребителей.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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