Порт за рубль

По закону

На федеральном портале нормативных правовых актов портале опубликован проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации и Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества"».

Проект разработан Минтрансом во исполнение подпункта «г» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина от 6 сентября 2016г. № Пр-1741-ГС по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 15 августа 2016 г.

Проектом закона предлагается установить начальную (минимальную) цену продажи речного порта, находящегося в неудовлетворительном состоянии, или объекта такого порта, в размере один рубль.

Согласно законопроекту, решение, находится ли порт или портовый объект в неудовлетворительном состоянии, принимает администрация бассейна внутренних водных путей, в котором он находится. Порядок признания неудовлетворительности состояния порта/объекта принимает федеральный орган исполнительной власти в области транспорта (Минтранс).

С полным текстом законопроекта можно ознакомиться в прилагаемом файле.