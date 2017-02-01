Операция Красная гвоздика в Новороссийске

Накануне всероссийской патриотической операции «Бескозырка»

2 февраля в Новороссийске в шестой раз прошла акция «Красная гвоздика». Как рассказали SeaNews в Государственном морском университете им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, в канун всероссийской патриотической операции «Бескозырка» учащиеся морских учебных заведений города приходят к памятнику «Неизвестному матросу», чтобы почтить память всех моряков-черноморцев, отдавших жизни в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

В строю перед памятником выстроились курсанты ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, кадеты Навигацкой школы, Казачьего кадетского корпуса, морской школы ДОСААФ России и Морского технического лицея. После торжественного вноса флага Военно-Морского флота и знамени ГМУ участники акции почтили минутой молчания всех погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили красные гвоздики к подножию памятника.

К участникам акции обратились атаман Черноморского казачьего округа Ю.В.Савотин, проректор ГМУ С.В.Панченко и начальник морской школы ДОСААФ России Г.В.Гуляй.

Участники акции прошли торжественным маршем на площади перед памятником, а затем спустились к морю, чтобы опустить гвоздики в волны.