Усть-Луга Ледовая обстановка Ограничения Ледовые ограничения в Усть-Луге 3 февраля 2017, 10:27 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 69 С 16 февраля Распоряжением капитана порта Усть-Луга с 00-00 16 февраля при достижении толщины сплошного ледового покрова 10-15 см на акватории порта и на подходах к нему устанавливаются следующие ограничения по режиму ледового плавания: Не допускаются к плаванию во льдах все маломерные суда и барже-буксирные составы;

Суда без ледового класса допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледокола;

Суда с ледовым классом Ice1 и выше допускаются к плаванию во льдах самостоятельно или под проводкой ледокола. Оцените статью: 0