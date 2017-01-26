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Усть-Луга Ледовая обстановка Ограничения

Ледовые ограничения в Усть-Луге

3 февраля 2017, 10:27 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 69

С 16 февраля

Распоряжением капитана порта Усть-Луга с 00-00 16 февраля при достижении толщины сплошного ледового покрова 10-15 см на акватории порта и на подходах к нему устанавливаются следующие ограничения по режиму ледового плавания:

  • Не допускаются к плаванию во льдах все маломерные суда и барже-буксирные составы;
  • Суда без ледового класса допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледокола;
  • Суда с ледовым классом Ice1 и выше допускаются к плаванию во льдах самостоятельно или под проводкой ледокола.

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