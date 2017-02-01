Опасные гидрометеорологические явления Снег и ветер в Баренцевом, волна на Каспии 3 февраля 2017, 10:19 / SeaNews / Рейтинг: 59 Опасные гидрометеорологические явления По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления: В Баренцевом море ветер юго-восточный-южный 10-15 м/с, днем в центральной части 15-18 м/сек, в западной части ветер западный-юго-западный 10-15 м/сек. Временами снег. Видимость хорошая, в снеге 500-1000 м. Температура воздуха -5-10°, на юго-западе моря от -3° до +2°. Медленное обледенение судов. Высота волны 2,5-4 м. на побережье Мурмана ветер юго-западный в порывах 15-17 м/сек. Временами снег. Видимость хорошая, в снеге 2-4 км. Температура воздуха -1-6, ночью в губах заливах -10-15°. Высота волны 1,5-2,5 м;

В Каспийском море ветер северо-западный 18-22 м/сек, высота волны 2,5-3 м. Оцените статью: 0