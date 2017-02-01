3 февраля в истории транспортной отрасли

События и факты

1916 год. Положен первый лист киля легендарного ледокола «Красин». По заказу Морского министерства России судно было построено на британской верфи по проекту знаменитого ледокола «Ермак», ныне уже безвозвратно утраченного (сданного на слом). До конца 50-х гг. (до появления атомного ледокола "Ленин") был самым мощным ледоколом в мире и 40 лет удерживал это звание. Технические идеи, положенные в основу строительства этого типа судов, связаны с адмиралм С. О. Макаровым. Техническая ценность «Красина» состоит в уникальности его цельноклепанного корпуса (другого судна с таким корпусом в России уже не существует). Толщина корпуса судна в его ледокольной части в четыре раза превышает ту, которая существует на современных ледоколах аналогичного тоннажа.

Из истории ледокола «Красин»:

1917 – прибывает из Ньюкасла в Архангельск (порт приписки).

1927 – Постановлением ВЦИК РСФСР ледоколу присвоено имя «Красин».

1928, июнь-сентябрь – участвует в международной операции по спасению потерпевшей аварию итальянской экспедиции к Северному полюсу на дирижабле «Италия» во главе с генералом Умберто Нобиле.

1932 – совершает зимний поход в Арктике впервые в истории арктического мореплавания, спасая ледокольный пароход «Ленин».

1934 – участвует в операции по спасению экипажа парохода «Челюскин».

1942, 26 апреля – отправляется из Рейкьявика на Родину в составе конвоя PQ-15.

1953-1960 – переоборудован в ГДР.

1992 – открывается музей, экспозиция которого рассказывает об истории ледоколостроения в России и героическом прошлом «Красина».

1999, май – ошвартован у набережной лейтенанта Шмидта.

2004 г. 12 февраля – приобрел статус филиала Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге.

2004, 25 июня – удостоен звания Лауреата «Золотой Книги Санкт-Петербурга».

1948 год. Начало "плавникового" стиля в дизайне автомобилей. «Cadillac» выпустил первый автомобиль с декоративными хвостовыми "плавниками" на задних крыльях. Этот элемент дизайна был навеян обликом самолета-истребителя Р-38 Lightning. В 50-х годах американская автопромышленность произвела большое количество машин так называемого "плавникового стиля", в том числе Ford Crown Victoria, Mercury Montclair 1955 года и Plymouth Fury 1958 года. К середине 50-х "плавники" встречались почти на всех марках – Ford, Mercury, Chrysler, Dodge, Plymouth. Они увеличивались в размерах и стали главной отличительной чертой американского автомобиля 50-х – огромного и роскошного. На излете "плавникового стиля" в США его подхватили в СССР – воплощением стала представительская "Чайка", которая продлила жизнь "плавникам" до начала 80-х годов.